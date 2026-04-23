ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕುಳುವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ.ನಂ.141ರಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರಾದ ಡಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮಾತಂಗಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನ ವೇದಿಕೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 26 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 14 ನಿವೇಶನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದರು</p>.<p>‘ಈ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಡಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೂವರೆವಿಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಯೋಗದ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ, ಪತ್ರವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚಲುವರಾಜು, ಮುಖಂ ಡರಾದ ವಿಷ್ಣುರಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಹೊಸಹೊಳಲು ಶಿವರಾಮ್ ಸಣ್ಣಮುತ್ತಮ್ಮ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-40-1582237379</p>