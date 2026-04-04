ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಮನವಿ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರ ಒಳಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಿಡಿಒ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ 'ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 24ರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೊತ್ತು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದನ್ನುಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಲಾಢ್ಯರು ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇವರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕೇಶ್ , ತಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸುಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ನಹಿದ ಅಕ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸೋಮುವಾರದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಹರಿಹರಪುರ ನರಸಿಂಹ, ಎಚ್.ಟಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಪ್ರಸನ್ನ, ಎಚ್.ಎ.ರಾಜೇಶ, ರಾಜ, ರಾಜಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>