ರಾಗಿ: 3 ಕೆ.ಜಿ. ಕಡಿತ: ರೈತರ ಆಕ್ಷೇಪ

'ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಗಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಂಟಲ್ಗೆ ಮೂರು ಕೆ.ಜಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಗೆ ₹4,886 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏ.18ರ ವೇಳೆಗೆ 2,362 ನೊಂದಾಯಿತ ರೈತರ ಮೂಲಕ 53,998 ಕ್ಷಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಂಟಲ್ಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಕಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಗಿಯನ್ನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>