ಮಂಡ್ಯ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 100 ಅಡಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 101 ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ 93 ಅಡಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 83 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. 2020 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 103 ಅಡಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 100.96 ಅಡಿಗೆ (ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ) ನೀರು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 74 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 4,033 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23.571 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ (ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.452 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 8 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಡಿ ನೀರನ್ನು 'ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಲಭ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ 300 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ 150 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 23 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.50 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9.19 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು 'ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ' (ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲಾ ಜಾಲದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಾರ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಇದೆ. 18,770 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್. ಅಶೋಕ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>