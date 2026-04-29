ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಚುನಾವಣೆ: ಕೋರ್ಟ್‌ ಅದೇಶ

ಮಂಡ್ಯ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>2021 ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 5 ರವರೆಗೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 21 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಈ ನಿರ್ದೇಶರು ತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು(ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ) ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಂಡ ಹಲವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏ.17 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಎಂದಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದರ ನಡುವೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿತನ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವರಾಮು ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಪಾಲ್, ಬೀರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ವಕೀಲ ಶಂಕರ್, ಮಧು ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಮಂಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>