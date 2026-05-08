ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ

ಮಂಡ್ಯ: ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕವೆಂಪು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಕಲಾವಿದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೆನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ಓಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ₹20 ಸಾವಿರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹1.45 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ಮೇ 2ರಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಜೋಗಿ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಅಂದರೆ ಮೇ 5 ರಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>