‘ಅಳಿಲು ಸೇವೆಗೆ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ’

ಮಂಡ್ಯ: '2020ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ 'ಸಹಕಾರ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಎರಡೆರಡು ಸಹಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಋಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಲಲಿತಾ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>2008ರವರೆಗೂ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂದು ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪಾಪಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಂತರ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ₹19 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಪ್ರಸರಾಂಗ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಟಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ದತ್ತಿ ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಎಚ್.ಡಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಂಜುಳಾ ಉದಯಶಂಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>