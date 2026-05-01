‘ಬುದ್ಧವಿಹಾರ’ಕ್ಕೆ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದಾನ

<p><em>ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ</em></p>.<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯದ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ. ಮೋಹನದಾಸ್, ಬುದ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ 8 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ‘ವಿನಯ ವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ’ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧನ ಪುತ್ಥಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚಿನ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಬುದ್ಧನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಠಡಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿನಯ ವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು ತಾಸು ‘ವಿಪಸನ ಧ್ಯಾನ’ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತೇಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯಂದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 2006ರಿಂದಲೂ ವಿನಯ ವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ . ಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರು ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ನವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-40-1917571677</p>