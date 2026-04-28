ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆ: ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸಾವು

ಮದ್ದೂರು: ನಗರದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಮಿಯಾನದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿತು. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಗೋವಿಂದ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಅಸುನೀಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ (ಉಷ್ಣತೆ )ಯಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಜು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಗರದ ಶಿoಷಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>