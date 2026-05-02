ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮದ್ದೂರು: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ. 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ರಾಸು ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ರೈತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ರಾಸುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ರಾಸುಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ₹2 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಪಾರಿತೋಷಕ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಶಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ತೊರೆಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ರಾಸುಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬಿದರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಿ.ಟಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಸುಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಪಾರಿತೋಷಕ,ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಐ ಬಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡ, ತಮಟೆ, ನಗಾರಿ, ಡೊಳ್ಳು, ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಾಂಡವಪುರ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಲುವರಾಜು, ರಾಜೀವ್, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋವಿಂದ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ರವಿ, ಸಚಿನ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>