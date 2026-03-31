ವಂಚಿಸಿ ಜಮೀನು ನೋಂದಣಿ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಸುಧಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದವರೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದು, ಇವರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸುಧಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಾಣಿ, ಈತನ ಪತ್ನಿ ಎಚ್.ಬಿ. ಸ್ಮಿತಾ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಬೋರಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಸುಧಾ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 1.14 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಶಿವಬೋರಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮದ್ದೂರು ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸುಧಾಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹38 ಸಾವಿರ ಡಿಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಬರೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಮೀನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೊಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ನಾಗಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಬಿ.ರಮೇಶ, ಇಂಡುವಾಳು ಬಸವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>