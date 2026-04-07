ಕರ ನಿಗದಿ ಕರಪತ್ರಗಳ ಸುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮದ್ದೂರು: ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಖಂಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಗರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆಗೆ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ ನಿಗದಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಬೇಕು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಿಂಗಾಪ್ಪಾಜಿ, ಜಿ.ಎ.ಶಂಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಆತ್ಮಾನಂದ, ಲೋಕೇಶ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಹೊನ್ನಮ್ಮ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ಶಿವನಂಜು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಯೋಧ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-40-222773261</p>