ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ

<p><em>ಎಂ.ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ಮದ್ದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ 10ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರುವಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 207 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 183 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 24 ಮಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರುವಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು 530 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 483 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು 30 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 18 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯನ್ನು 30 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 18 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮಾಧಾನಪಡುವಂತಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಗಳ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-40-1218059215</p>