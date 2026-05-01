ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ ಶಾಸಕ ಚಾಲನೆ

ಮದ್ದೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಮದ್ದೂರು ಉತ್ಸವ'ದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರಣ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾoಗಣದಲ್ಲಿ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಮದ್ದೂರು ಉತ್ಸವ-2026' ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹50,000 , ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹25,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹10,000 ಜತೆಗೆ 10 ತಂಡಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಮೊತ್ತದ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂತಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಎಚ್.ಎಲ್. ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮದ್ದೂರು ಉತ್ಸವ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಮೇ 6ರಂದು ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯಂದು ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಲುವರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಂದರ್ಶ, ಬಿಇಒ ಧನಂಜಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕೆ.ಎಂ.ರವಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗು, ನಿತಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>