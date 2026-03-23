ಮದ್ದೂರು: ನಗರದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಉತ್ಸವ'ವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಬಂಧ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವತೆ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಂಡಿ, ಕೊಂಡ, ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕುಣಿಗಲ್, ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೈಭವದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರನ್ನು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು– ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಹದೇವು, ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಪುರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೋಕಿಲಾ ಅರುಣ್, ಸದಸ್ಯ ಸಚಿನ್, ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>