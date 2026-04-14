ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ಮದ್ದೂರು: ನಗರದ ಹೊಳೆಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನವರ ನೂತನ ಮಂಟಪ (ಮೂಲ ಮಂಟಪ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ 'ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ– ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಗರೀಕರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನಾವು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು, ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ₹22 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೈಲೂರು ಟಿ.ಆರ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, '300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಂಟಪವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಮಂಟಪ ಇದ್ದುದ್ದೇ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೂತನ ಸುಂದರ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'ಎಂದರು.

ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ಮುಖಂಡರಾದ ಕದಲೂರು ರವಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಜನಿರಾಜ್, ಎಂ.ಪಿ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಉಮಾಶಂಕರ್, ರಮೇಶ್, ಮೋಹನ್, ಶಿವಮಾದು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸಂಜಯ್, ಸೋಮು, ಶಶಾಂಕ್, ದೇವರಾಜು, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ