ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

<p>ಹಲಗೂರು: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು 'ಟೀಂ ಮಳವಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 'ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ-2026' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಗೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಕ್ತದಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಕ್ತದಾನವು ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಕ್ತದಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿರಂತರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಶಿಬಿರದ ಉದ್ದೇಶ. ಜಾತ್ಯತೀತ, ಧರ್ಮಾತೀತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳ ನ್ನು ನಿಟ್ಟೂರು, ಕುಂತೂರು, ದಳವಾಯಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಾಳು, ಹಲಗೂರು, ತೊರೆಕಾಡನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಮಲ್ ನಾಸೀರ್ ಷರೀಫ್, ಎ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜು, ಡಾ.ಎ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಬಸವರಾಜು, ಸುರೇಶ್, ಎನ್.ಕೆ.ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಅರ್.ಪದ್ಮನಾಭ್, ಎ.ವಿ.ಟಿ ಕುಮಾರ್, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-40-1434747884</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>