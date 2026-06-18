ಮಳವಳ್ಳಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ

<p>ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಮಳವಳ್ಳಿ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆ.15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಟೀಮ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-40-371148560</p>