ಬಿ‌.ಜಿ.ಪುರ : ಸಾರ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನರಾಜೇ ಅರಸು ಅವರು ಮಠದ ಪರಿನಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಿ, ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿ, ಉರಿ ಗದ್ದುಗೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟದ ಬಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ತಲಾ ಮೂರು ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಧೂಪ, ಪೂಜೆ , ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಬೀದಿಯ ಎರಡು ಬದಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರಸು ಅವರು ಮಠದ ರಾಜ ಬೀದಿಯ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಗುರುಮನೆ ಯಜಮಾನ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ 'ಅಖಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿ ಜ್ಯೋತಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಧರ್ಮ ಗುರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಘೇ ಅನ್ನಿ' ಎಂದು ಸಾರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದರು. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಠ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉರಿಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದು, ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಲಗಾರರಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸಿ, ಸಾರ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>