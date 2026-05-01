ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ

<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ 3 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಗೋಪುರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಸು ಹಾಗೂ ಮೇಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತರು ಆತಂಕಗೊಂಡು, ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ ಬೋನ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿತಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕೋಟ್ರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-40-1555615887</p>