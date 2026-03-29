‘ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ’ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ'ಕ್ಕೆ ವಜ್ರಖಚಿತ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ, ರಾಜಮುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ರವಾನೆಯಾದವು.</p>.<p>ಖಜಾನೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈರಮುಡಿ ಆಭರಣಗಳ ಎರಡು ಗಂಟುಗಳನ್ನು (ತಿರುವಾಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.04ಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಂದು ತೊಡಿಸುವ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟವೇ 'ವೈರಮುಡಿ ಆಭರಣ'. ಇದು ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಪುರಾತನ ಕಿರೀಟವಾಗಿದ್ದು, ಗರುಡನಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಯಿತೆಂಬ ಪುರಾಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು, ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಆಭರಣಗಳ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನೀಕಂ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಂಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಡಿಸಿ–ಎಸ್ಪಿ: ಖಜಾನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ, ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರು ಆಭರಣಗಳ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವಾಹನದಲ್ಲಿರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿಬೂಂದಿ, ಕಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೈರಮುಡಿ, ರಾಜಮುಡಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಿಗುವ ಇಂಡುವಾಳು, ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ, ತೂಬಿನಕೆರೆ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಣಂಗೂರು, ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಿರಂಗೂರು, ದರಸಗುಪ್ಪೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 86 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೈರಮುಡಿ ಹೊತ್ತ ವಾಹನ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು, ತಳಿರು, ತೋರಣ, ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ವೈರಮುಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>