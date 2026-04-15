‘ಮಂಡ್ಯ ನೆಲದ ಪುರುಷ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಗು ಮಾದರಿ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಪುರುಷರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕೂಗು ಮಂಡ್ಯ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಎದ್ದಿರುವುದು ಮಾದರಿ ವಿಷಯ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ಪುರುಷರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಇವೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ದೂರುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮಾತಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಜಿ.ಟಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಮಾಲೋಚಕಿ ರಜನಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪುರುಷ ಆಯೋಗವೂ ರಚನೆಯಾಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪುರುಷ ಆಯೋಗ ಸಮಿತಿ' ರಚಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸು, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸತೀಶ್, ಎಂ.ಎನ್.ನಟರಾಜು, ಎಚ್.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಎಂ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಕುಂತಲಾ, ನಿಚಿತಾಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>