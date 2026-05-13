ಮಂಡ್ಯದ ಮಿಮ್ಸ್‌: ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಗೆ ‘ಆರೈಕೆ ಘಟಕ’ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ'ಗೆ (ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ) ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು 'ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆರೈಕೆ ಘಟಕ'ವನ್ನು (ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯು) ನಗರದ ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮಿಮ್ಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ (ಲೋ ರಿಸ್ಕ್) ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು, ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ವರು ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ 'ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ' ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಮೆತ್ತನೆಯ ತಲೆದಿಂಬು, ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಜಿಮ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಯೋಗಾ ಮ್ಯಾಟ್, ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ವೈಫರಿ' (ಎನ್.ಪಿ.ಎಂ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅರೋಮಾ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಂತಾದ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮನೋಹರ್.

ವೇಗದ ಚೇತರಿಕೆ:

'ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ (ಸಿಸೇರಿಯನ್) ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯು ಘಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಆ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೈಕೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ, ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷಿಕಿಯರೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯು ಘಟಕದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 'ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಗಲುವ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ