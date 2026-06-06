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ಬಾಲಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರಕರಣ: 45 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ವರದಿ ನೀಡಲು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆದೇಶ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 12:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 12:05 IST
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ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು
– ಡಾ.ಕೆ.ಮೋಹನ್‌ ಡಿಎಚ್‌ಒ ಮಂಡ್ಯ
MandyapregnancyFIRchild

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