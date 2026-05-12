ಮಂಡ್ಯ: ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ‘ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌’

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಿಗದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮಿಮ್ಸ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಶಿಶು ಸಂಜೀವಿನಿ’ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ.ಎಲ್.ಎಂ.ಸಿ) ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ‘ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‘ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಯಿ ವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಪಂ ಮತ್ತು ತಾಪಂ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಯನ್ನಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ) ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಯಿಯ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p><strong>ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ: </strong>ತಾಯಿ ಹಾಲು ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅತಿಸಾರ, ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆ: </strong>‘ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 62 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ (ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸ್) 30 ನಿಮಿಷ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ –20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಈ ಹಾಲು ಸೋಂಕು ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಕೀರ್ತಿ ಬಿ.ಜೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಶಿಶು ಮರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ’</strong></p><p>ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನನ, ರಕ್ತದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವುದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತಾಯಿ ಹಾಲು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಬಿ.ಜೆ. ಕೀರ್ತಿ. ಪೌಡರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>‘ಶಿಶುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ’</strong></p><p>ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಪೂರೈಸುವ ‘ಶಿಶು ಸಂಜೀವಿನಿ’ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಎದೆಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-40-1996250038</p>