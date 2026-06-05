ಮೈಷುಗರ್‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ– ಶಿವಕುಮಾರ್‌

<p>ಮಂಡ್ಯ: ‘ಮೈಷುಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಮೈಷುಗರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿರುವ ನೀವು ಜನರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮರೆ ಮಾಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಅ.8ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ತಜ್ಞರಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರಿತಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಮಿಲ್ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಚಂದ್ರು, ಮನು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-40-860566873</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>