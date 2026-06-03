ಮೈಷುಗರ್‌’: ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ: ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಮೈಷುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ‘ಶ್ವೇತಪತ್ರ’ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಷುಗರ್ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬು ಅರೆಯಲು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ 3 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯಲು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ: ಕರುನಾಡ ಸೇವಕರು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೈಷುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಿ ಮಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಂತರ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸವಾಲನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹10 ರಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ₹4.05 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾತನೂರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಂ. ಆನಂದ ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಂ, ಎನ್.ಎಲ್. ಭರತ್ರಾಜ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಜಯರಾಂ, ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-40-1101706004</p>