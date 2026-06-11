ಮೈಷುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸಲು ರೈತ ಜನಾಂದೋಲನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಮೈಷುಗರ್ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ‘ಮೈಷುಗರ್ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ’ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ರೈತ ಸಭಾಂಗಣದ ಆವರಣದ ರಾಷ್ಟಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಜೂ 15ರಿಂದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ರೈತ ಜನಾಂದೋಲನ’ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಷುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಡಿಸ್ಟಲರಿ ಕೋಜನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೀಸು, ಬಾಡಿಗೆ, ಕ್ರಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಷುಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಜಯರಾಂ, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜೂಗೌಡ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, ಸಿ.ಕುಮಾರಿ, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-40-1933292780</p>