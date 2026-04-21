‘ಎನ್.ಆರ್‌. ರಂಗಯ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ (ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್.) ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್. ರಂಗಯ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಜಯದೇವ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಗೌಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಎನ್.ಆರ್. ರಂಗಯ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಆರ್. ರಂಗಯ್ಯ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಭವಾನಿ ಲೋಕೇಶ್, 'ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್.ಆರ್. ರಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎನ್.ಆರ್.ರಂಗಯ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮೋಹನ್, 'ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಮುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚೌಡಯ್ಯ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಎನ್.ಆರ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದಗಾಲು ಲೋಕೇಶ್, ಎಂ.ಕೆ.ಹರೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>