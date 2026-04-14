ಶಿವಪ್ಪ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಶಿವಪ್ಪ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಷಾ.ಎಂ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜಿ.ಎಲ್.ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಚನ್ನಕೇಶವ ಪಾಂಡವಪುರ, ಕಜರ್ ಪಾಷ, ಅಮಾಶಯ್ಯ, ಶಿವುಮೂರ್ತಿ.ಜಿ.ಎನ್, ಮಹೇಂದ್ರ.ಪಿ.ಸಿ, ರಾಮ್ಕುಮಾರ್.ಆರ್, ಅನುಸೂಯ.ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಡಿ ದೊರೈರಾಜು, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>