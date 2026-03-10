ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಎಂಪಿಎಸಿಎಸ್: ಯೋಗೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಹದೇವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಎಂಪಿಎಸಿಎಸ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಎಲ್. ಯೋಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ (ಮಹದೇವು ಕೆ.ಪಿ.) ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p><p>ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಈ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ದಾಸಪ್ಪ), ಪಂಚಲಿಂಗ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಪಿ.ಎಲ್. ಶಿವಣ್ಣ, ಅಂಕಣ್ಣನದೊಡ್ಡಿಯ ಎಲ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲು), ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಪುಟ್ಟರೇವಮ್ಮ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಎ’ ಮೀಸಲು), ಪಿ.ಎಲ್. ಯೋಗೇಶ್ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬಿ’ ಮೀಸಲು), ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿಯ ಮಂಜುಳಾ ಕೆ.ಎಚ್. ಹಾಗೂ ಪಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಎಂ.ಎನ್. ಮಂಗಳಾ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು), ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿಯ ಕೆ.ಎಚ್. ರಾಜು (ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್.ಡಿ. ರವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಚಂದನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮನು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಎಲ್.ನಾಗಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ್, ಕಿಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಸಂಘವು ಪಂಚೇಗೌಡನದದೊಡ್ಡಿ, ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣ್ಣನದೊಡ್ಡಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>