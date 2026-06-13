ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಬಂದ್ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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