39 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಪಾಂಡವಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ.ನಂ.21/3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ 39 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಅವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಸಬಾ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದೇವಮ್ಮಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೇಯರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ.4ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಡುತೋಪಿನ 39 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಜಾಗ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ 21/3ರ 39 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಸರ್ವೇ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಜಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉದ್ಯಾವನ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗರಡಿಮನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನ ಸತೀಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಎಚ್.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ, ಬಸವರಾಜು, ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಆರ್.ಪರಮೇಶ್, ದೊಡ್ಡದಪ್ಪರ ರಾಮೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಡಿ.ಶ್ರೀಧರ್, ಪಟೇಲ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಡೈಮಂಡ್ ರವಿ, ಎಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಘು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನೆ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.4ರ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪಿನ 30 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ.ನಂ.21/3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-40-890843931</p>