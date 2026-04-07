ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರ ಕಡಿತ: ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು

<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ‘ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4ರ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳನತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಕಡಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಎನ್.ರಘು, ಲೋಕೇಶ್, ಎಚ್.ಎನ್.ರೇವಣ್ಣ, ರವಿ, ಎಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂದೀಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಂಡವಪುರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಪಿ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಅವರು ಪಾಂಡವಪುರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಾಬಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಟೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಾಕಮ್ಮ, ಕುಮಾರ್, ಪಟೇಲ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಪಟೇಲ್ ಹರೀಶ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-40-381739023</p>