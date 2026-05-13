ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ: ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಪಾಂಡವಪುರ/ಮೇಲುಕೋಟೆ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 8.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವ ಏತ ನೀರಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮೇನಾಗರ, ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ನರಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳೇಹನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ತುಂಬಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ–ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ₹65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ–ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ₹30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಎಸ್.ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹36 ಲಕ್ಷ, ಈರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಡಿ.ನಟರಾಜು, ಎಸ್.ಆರ್.ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್.ವಿ.ಹೇಮಾದ್ರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಜಗದೀಶ್, ಬಸವರಾಜು, ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>