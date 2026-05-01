ಪಾಂಡವಪುರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ₹5.5ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 66/11 ಕೆ.ವಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಉದ್ಪಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿನಕುರಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಕತೊಣ್ಣೂರು, ಮೇನಾಗರ, ನರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಬಳೆ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, ಆನುವಾಳು, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ಇಇ ಕಿಶೋರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳೇಬೀಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದವು ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚವು ₹ 5.5 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 42.39ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಗಮದ ಇಇ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಅತೀಕಾ ಶಬನಾ, ಸೆಸ್ಕ್ ಇಇ ವಿನುತಾ, ಎಇಇ ಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷಿತ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಲಿಂಗೇಶ್, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಖಂಡ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೆನ್ನಾಳು ನಾಗರಾಜು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಪ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-40-1191208525</p>