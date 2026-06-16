ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ

<p><em>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್</em></p>.<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲಾ ಭಾಗದ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಅಲಸಂದೆ, ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶವಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋನೆ ಮಳೆ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿಯ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನೀರನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ರಾಮದಾಸ್,ಗಿರೀಶ್, ಕೇಶವ, ಧನಂಜಯ, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರಳಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನಿಂದ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ರೈತ ಅನಿಲ್.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-40-341582830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>