ಮಂಡ್ಯ | ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ; 27 ಬೈಕ್‌, ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೈಕ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಅಪರಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪೋಲೀಸರು ಅವರಿಂದ ₹14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 27 ಬೈಕ್ಗಳು ₹3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 27 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಗೆಹಳ್ಳದೊಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ₹5.75 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 15 ಬೈಕ್, ಮಂಡ್ಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರಗೇಶ್ವರಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಹಾನ್ ಪಾಷ, ಸೈಯದ್ ಅಯಾನ್, ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರಿಂದ ₹8.50 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 12 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>