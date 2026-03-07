ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ: ತನಿಖೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ₹4 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
MandyaDC Tammanna

