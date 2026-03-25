ಮಂಡ್ಯ:ಕಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು

ಮಂಡ್ಯ: ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ₹1.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. ಮಹೇಶ್ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಲಮುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ 8.5 ಗ್ರಾಂನ ತೂಕದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಹೇಶ್ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.