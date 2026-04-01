ಮಂಡ್ಯ: ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು 'ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊಡಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೆ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ನಂತರ ಜೆ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮನವೊಲಿಸಲು ದೇಶದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಯುದ್ದ ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಪಿಜಿಗಳು, ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಬಂದ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ � ಮೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಗದೀಶ್, ರಾಮಯ್ಯ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಯರಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ರವಿ, ತೇಜಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>