ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ಯಾಗೋರ್‌

ಮಂಡ್ಯ: 'ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ಹಾಗೂ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕವಯತ್ರಿ ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ (ದೇವರ ಕಾಡು)ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದೇವರಕಾಡು ಬಳಗ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಕೆಟಿಎಸ್–72' ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ 'ಬಯಲ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಬೆದರಿದ್ದ: ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ರವೀಂದ್ರರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಸ್.ಕುಮಾರ್, 'ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಐದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೊರ ತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು! ಇದೇ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಜೈನ್, ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಡೇವಿಡ್, ಹಂಸಾ, ಶಂಕರ್ ರಾಚಪ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ವಂದನಾ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಭು, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ, ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಚಂದಗಾಲು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>