ರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಾಳೆ

ಮಂಡ್ಯ: ರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

29 ಮತ್ತು 30ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಸ್ಯತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿ ಅವರು 'ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮೃದ್ಧಿ' ಕುರಿತು ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಸಾಹಿತಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರುವ 'ಕೋಲ್ಮಿಂಚು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬೋರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ಕೆ.ಕೆ. ಅವಧಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟಿ.ಎಂ. ಅಪರ್ಣಾ, ಆರ್. ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗನಹಳ್ಳಿಯ ಚಲುವಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ತನುಜಾ, ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ಕೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆ.ಎ. ಮಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ರೈತ ಹಾಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.