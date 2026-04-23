ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ: ಮೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳವು

ಮಂಡ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮ, ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ, 12 ಕಾಸಿನ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪಾಲೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಹೊಡೆದ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಏನೂ ಸಿಗದೇ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ಧಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-40-924995297</p>