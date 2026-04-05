‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ರಾದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ರಂಗನತಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1,200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏನಿದು ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ?: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ, ಜೌಗುತಾಣಗಳ ಮಹತ್ವ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಕುರಿತು ‘ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್’ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ವಾಪಸಾಗುವ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಕಲಿತರು ಎಂಬುದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಗಗನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಸಂವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ರವಿ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಎಸ್.ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ‘ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ‘ಪಕ್ಷಿ ಮಿತ್ರ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವರ್ತನೆ, ಆಹಾರಾಭ್ಯಾಸ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಗುಟುಕು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖುದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಐ.ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-40-609210973</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>