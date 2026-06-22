ಮಂಡ್ಯ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ, ಡಿಪಿಆರ್ ರಚನೆ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ರಿಂಗ್ ರೋಡ್) ಈಗ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ‘ಡಿಪಿಆರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್’ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಮುಡಾ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 2ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಎಚ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು (ಮುಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಸಹಕರಿಸಿ ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮುಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬೂದನೂರಿನಿಂದ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಸುತ್ತ ‘ರಿಂಗ್ರೋಡ್’ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಡಾದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್) ತಯಾರಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಡಾ’ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸಾತನೂರು ಮಹೇಶ್, ಇದ್ರಿಸ್ಖಾನ್, ಕಮಲರಾಜು, ನಗರ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರವೀಣ್, ಸೆಸ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಶ್, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಯು.ಪಿ. ಪಂಪಾಶ್ರೀ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-40-571119653</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>