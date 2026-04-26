ಬೆಳಕವಾಡಿ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಬೈಕ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶರಣ್ (36) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಎನ್ಇಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಪತಿ ಶರಣ್ ಮುಡುಕುತೊರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ, ಮುಖ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಕೆ.ವಿ.ಚೈತ್ರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-40-772397951</p>