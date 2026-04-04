ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ಹನುಮಂತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಂದಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌವರ್ನರ್ ಶಶಿಧರ ಈಚೆಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುರಿತು ಗೀತಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನಂಜಯ ದರಸಗುಪ್ಪೆ, ಒಂದನೇ ಉಪ ಗೌವರ್ನರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೀಲಾರ, 2ನೇ ಉಪ ಗೌವರ್ನರ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಕೀಲಾರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಪೊ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನೀನಾ ಪಟೇಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>