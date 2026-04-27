ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ

ಮಂಡ್ಯ: ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನಸು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲ ಜಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಶಶಿ ನವ್ಯತೆ' ಘೋಷಣೆಯಡಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಪುಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು,</p>.<p>ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌವರ್ನರ್ ಶಶಿಧರ್ ಈಚಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಅಗತ್ಯ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆ.ಟಿ.ಹನುಮಂತು, ನಾಗರಾಜ್ ವಿ.ಭೈರಿ, ವಿ.ಮೋಹನ್ರಾವ್, ಕೆ.ಎನ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಚ್.ಮಾದೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನೀನಾ ಪಟೇಲ್, ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಧನಂಜಯ್, ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>