ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುತ್ತಿವೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯಸಾಗರ (ಸಿಡಿಎಸ್) ನಾಲೆಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಣ್ಣು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದರೆ ನಾಲ್ಕೂ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಯೋಧನನ್ನು ದೇವದೂತರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು, ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಂದಿ, ಅಂದರೆ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸೈನಿಕನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಳೇಗಾರರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಊರು. ಮಹಾ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಊರಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 'ಸರ್ವಜ್ಞ ವೀರನಾರಸಿಂಹಪುರ'. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಊರಿನ ಮಣಲೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 'ವೀರ ನರಸಿಂಹಪುರ'ದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇದೇ ದೇವಾಲಯದ ಗರುಡಗಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿ.ಶ. 1625ರ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೊಡೆಯರ ಮಗ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ.

ಅರಕೆರೆ ನಾಡನ್ನಾಳುವ ಕಬಲ ಗಾವುಂಡನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಂಚೆಗಾವುಂಡ ಮತ್ತು ಬೀರ ಗಾವುಂಡರು ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲವರಾಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದತ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಕ್ರಿ.ಶ.1108ರ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ (ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಲಿಪಿ) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಕೆರೆ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಚಿತ್ರಗಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಮಂಟಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

'ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ 11ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾವುಂಡರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಳೇಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ ವಂಶಗಳ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಎಚ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ